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ضبط 28504 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور

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ضبط 28504 مخالفة متنوعة في حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يناير 2025 01:35 مساءً - تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (28504) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(1628) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) دراجة نارية مخالفة.

(16557) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(1042) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(20) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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