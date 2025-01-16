رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم كافة الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 04:43 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى، عقد بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.