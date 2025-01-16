أخبار مصرية

رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم كافة الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم كافة الدعم والمساعدات لأهالينا فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 04:43 مساءً -  

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى فى مؤتمر صحفى، عقد بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا