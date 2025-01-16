المثلولثى بديلا للونش ..تغيير جديد فى تشكيل الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 04:43 مساءً - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس تعديلاً جديداً على تشكيل الأبيض في مباراة حرس الحدود، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ودفع الجهاز الفني للفريق بالتونسي حمزة المثلوثي بدلاً من محمود حمدي "الونش" الذي تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء.



وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".