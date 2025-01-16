المستشارة أمل عمار تستقبل السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 04:42 مساءً - وتشيد بما تحقق من إنجازات نتاج تعاون المجلس مع الأمم المتحدة على مدار سنوات

وإلينا بانوفا تشيد بدور المجلس فى ملف تمكين المرأة وتؤكد استمرار الشراكة معه في تنفيذ العديد من مشروعاته وأنشطته

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر، لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولمناقشة سبل استمرار التعاون مع الأمم المتحدة في ملف تمكين المرأة.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن خالص سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بالإنجازات الكبيرة التى تحققت في ملف تمكين المرأة والشمول المالي والقضاء على العنف ضد المرأة وغيرها من الملفات الهامة من خلال تعاون المجلس القومي للمرأة مع الأمم المتحدة على مدار سنوات، وأكدت على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون وإزالة أي تحديات أمام المشاريع القائمة.

ومن جانبها عبرت السيدة إلينا بانوفا عن خالص تمنياتها لرئيسة المجلس بالتوفيق والنجاح خلال مهام عملها الجديدة، وأكدت على الدور بالغ الأهمية الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة فى ملف تمكين وحماية المرأة، مشيدة بالتعاون المثمر والمتواصل بين الأمم المتحدة والمجلس من خلال عدة مشروعات وبرامج، ومتطلعة نحو المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مؤكدة على استمرار الشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس لتنفيذ كافة أنشطته.