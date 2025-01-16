وفد المراقبة الأوروبية يصل القاهرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 04:42 مساءً - يصل وفد من بعثة المراقبة الأوروبية القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، في إطار الإعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن وفد بعثة المراقبة الأوروبية سيعمل على وضع آلية لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.