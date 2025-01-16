نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيا.. "بدر عبد العاطي" يبحث مع نظيره البريطاني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اايوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، اتصالًا هاتفيًا من "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك لتناول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة والاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقد حرص الوزير البريطاني، خلال الاتصال على تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي قامت به مصر والقيادة المصرية حتي التوصل لهذا الاتفاق الهام.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، أطلع نظيره البريطاني على الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ونوه الوزير عبد العاطي، إلى أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة على نطاق واسع في كافة أنحاء القطاع وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وعودة النازحين لإنهاء المعاناة الإنسانية داخل القطاع.

كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تنفيذ الاتفاق وضمان سريانه بمراحله المختلفة، وأكد على أن مصر ستواصل جهودها لتنفيذ الالتزامات في الاتفاق بالتنسيق الكامل مع دولتي قطر والولايات المتحدة.