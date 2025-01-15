الرئيس السيسى: أؤكد أهمية الإسراع فى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 10:33 مساءً - رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوصل إلى اتفاق لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.



وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "ومع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكى تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية فى عالم يتسع للجميع".