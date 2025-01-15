مصدر أمني مصرى: ندعو كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ وقف إطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 10:33 مساءً - دعا مصدر أمني مصري، كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة، والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع غور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ذكرت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إنه في اليوم السابع من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتاح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

تابعت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم السابع من المرحلة الأولى تنسحب قوات الاحتلال كليا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع الرشيد.

أضافت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم الـ 22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.