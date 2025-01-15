الرئيس السيسي: أرحب بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 09:37 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأضاف عبر تويتر: ومع هذا الاتفاق، أؤكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار و الأمن و التنمية في عالم يتسع للجميع.



وتابع: إن مصر ستظل دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



