مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": المرحلة الأولى من اتفاق غزة تشمل السماح لعسكريين جرحى بالسفر عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 09:37 مساءً - قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن السماح لعدد يتفق عليه من العسكريين الجرحى بالسفر من خلال معبر رفح لتلقى العلاج الطبي.

وأضافت المصادر: بما لا يتجاوز اليوم الـ16، يتم البدء في محادثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية.

واستكملت المصادر: ستقوم الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى بأعمالها لتقديم الخدمات الإنسانية بكل مناطق قطاع غزة واستمرار ذلك بجميع مراحل الاتفاقية، وسيتم في المرحلة الأولى البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية بجميع مناطق قطاع غزة، بعد إدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني لإزالة الركام والأنقاض واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

وتابعت المصادر: لا تشكل ضوابط تبادل المحتجزين والأسرى الخاصة بالمرحلة الأولى أساسا للتفاوض على ضوابط التبادل للمرحلة الثانية، لافته إلى أن المرحلة الأولى سيتم فيها تسهيل إدخال ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت وكارافان و200 ألف خيمة.

وأشارت المصادر، إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيتم فيها زيادة عدد المسافرين والجرحى عبر معبر رفح، وإزالة القيود المفروضة على السفر وعودة حركة البضائع والتجارة.