نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد " كونا " الكويتية يزور مقر الهيئة الوطنية للصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، بوفد إعلامي من وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يترأسه نائب المدير العام، حمد المناعي.

وبحث "الشوربجي" مع الوفد، سُبل التعاون والتنسيق الصحفي بين الوكالة ومكتبها في القاهرة، المؤسسات الصحفية القومية، وعلم رأسها الوكالة الوطنية للصحافة "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، والتي زارها الوفد الكويتي وأطلع علي إمكاناتها الصحفية المتقدمة بإعتبارها أقدم الوكالات الصحفية العربية في الشرق الأوسط.

وأبدى المناعي شكره علي حفاوة الاستقبال، وتطلعه للتعاون الصحفي، وفق المبادرة الطيبة من جانب الهيئة، وتطلعه لتعاون مثمر بين الوكالتين، باعتبارهما عناوين عريضة للتعاون بين الشقيقتين مصر والكويت في قطاع الصحافة فضلا عن التعاون الإيجابي مع منظومة الإعلام المصري، التي تحظي بترحيب كويتي عبر عنه رئيس الوفد بكلمات طيبة.

ورحّب ”الشوربجي“بهذه المبادرة الخلاقة، في إطار العلاقات الطيبة بين الشقيقتين مصر والكويت، مؤكدًا ترحيبه التام بالتعاون بين الوكالتين، وسائر المؤسسات الصحفية القومية.

ضم الوفد الكويتي: عقاب القوبع نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية، وعادل المسيلم

مدير الشؤون الإدارية، ومحمد المطيري مدير مكتب "كونا" في القاهرة، وهنوف القصار رئيس قسم العلاقات الدولية، وماجد السبيعي رئيس قسم المشتريات.

شارك في اللقاء من أعضاء الهيئة: مروة السيسي الأمين العام للهيئة، والكاتب الصحفي حمدي رزق مسؤول ملف التطوير المهني.