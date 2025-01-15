نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكالوريا المصرية دون دور ثاني.. عبد اللطيف: إتاحة تغيير المسارات بشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن تغيير المسارات متاح فى مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، أن الطالب لو بيدرس بالصف الثاني الثانوي العام فى مسار الطب وعلوم الحياة يستطيع أن يدرس مادة التخصص فى مسار الهندسة وعلوم الحاسب أو الأعمال أو الآداب والفنون لأن هناك 3 مواد أساسية فى جميع التخصصات وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى ثم مادة التخصص بإجمالي 4 مواد دراسية،.

وأشار وزير التعليم، إلى أن اللغة الأجنبية الأولى قد تكون لغة إنجليزية أو فرنساوى أو ألمانى، مشيرا إلى أنه من ضمن تغيير المسارات متاح أيضا للطالب بعد الصف الثالث الثانوي دراسة مواد إضافية.

وشدد وزير التعليم أنه لن يكون هناك دور ثان فى نظام البكالوريا المصرية، بل يوجد عدة فرص امتحانيه فى مايو ويونيو وأغسطس ويوليو.

و أضاف وزير التعليم، أنه يمكن دراسة مواد الصف الثاني في الصف الثالث ولكن لا يجوز دراسة مواد الصف الثالث في الصف الثاني.