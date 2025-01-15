وزير التعليم: تطبيق إضافة مادة التربية الدينية للمجموع العام المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 01:31 مساءً - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التربية الدينية ستكون مضافة للمجموع بداية من الصف الأول الابتدائي العام المقبل، وأيضا مضاف للمجموع فى البكالوريا المصرية بعد إقرار النظام .

وقال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منهج التربية الدينية الإسلامية منفصل عن التربية المسيحية ويتم وضع إطار عام من خلال مركز المناهج لوضع الوزن النسبي بين المنتجين بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة.

وأضاف عبداللطيف أن أهمية المواد الدراسية عند الطالب داخل المجموع مختلف عن المواد خارج المجموع.

وسيتم دخول التربية الدينية داخل المجموع بجميع الصفوف الدراسية بالعام الدراسي المقبل .