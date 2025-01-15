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“عبد اللطيف” يكشف سبب تأخر تطبيق نظام البكالوريا المصرية حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم، أن نظام البكالوريا تتم في التعليم الدولي في مصر وفي كل دول العالم،قائلا:" يعني مجبناش سفينة من الفضاء".


وأضاف عبداللطيف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن عدم تطبيق البكالوريا في الصيف مع قرارات هيكلة الثانوية العامة أنها تطلب تشريع جديد وحوار مجتمعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لجأ لقرار هيكلة الثانوية العامة الصيف الماضي رحمة بالطلاب وأولياء أمورهم.

وأشار عبداللطيف، إلى أن المناهج يجب تطويرها كل 5 سنوات لتواكب التطور التكنولوجي الهائل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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