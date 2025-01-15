سويلم يتفقد الأعمال الجارية ضمن ”المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم : المشروع الهام يأتى كإستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة إنسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل وما نتج عنه ارتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من السكان

- المشروع أسهم في الحد من مخاطر الفيضانات ، والحفاظ على القري والمدن ، وتحسين الصيد ، واستخدام الحشائش كوقود حيوى

- القيام بأعمال الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت) ، ومصب نهر كاجيرا ، وتطوير المرسى النهري في كامونجا

- الثناء على دور بعثة الري المصري بأوغندا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتي الآن

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أوغندا .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة تفقدية لمواقع "المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بأوغندا" ، حيث تفقد سيادته الأعمال الجارية ضمن المرحلة السادسة من المشروع .

وأشار الدكتور سويلم الى أن هذا المشروع الهام يأتى كإستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة إنسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل ، وهو ما نتج عنه ارتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة ، مشيراً إلى أنه وبناءاً على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" ، وبتمويل قدره ٣ مليون دولار لمدة ٣ سنوات ، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة .

وأضاف سيادته أن "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات ، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات ، وتطوير المرسى النهرى وإنشاء سوق سمكى بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي ، واستخدام الحشائش التى يتم ازالتها من المجارى المائية كوقود حيوى يتم استخدامه بمعرفة المواطنين ، بالإضافة لـ "مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا" والذي أسهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات .

جدير بالذكر أن خطة العمل الجاري تنفيذها تتضمن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت) ، ومصب نهر كاجيرا ، وتطوير المرسى النهري في كامونجا ، وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا ، بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي ١٦ % ، ويتم تنفيذ هذه الأعمال كإستكمال للإتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام ١٩٩٩ بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ "مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - مصب نهر كاجيرا)" .

وعلى هامش الزيارة .. التقى الدكتور سويلم مع السادة مهندسي بعثة الرى المصرى بأوغندا ، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر واوغندا والتى يشرف عليها اعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع اوغندا ، حيث استعرض سيادته مهام البعثة فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الاشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائى في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي وتقديم كافة سبل الدعم الفني للاشقاء من دولة أوغندا .

وقد اثني الدكتور سويلم على دور بعثة الري المصري بأوغندا - والتى تتولى الاشراف على أعمال المشروع - في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتي الآن ، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل .