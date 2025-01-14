وزير الخارجية والهجرة يجري مشاورات سياسية مع وزير خارجية لوكسمبورج

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥، "زافيير بيتل" وزير خارجية لوكسبمورج، حيث عقدت جلسة مشاورات سياسية بين الوزيرين.

جانب من المشاورات



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أشاد خلال جلسة المباحثات بالنتائج الإيجابية لعقد الجولة الأولى من جلسات التشاور السياسي بين مصر ولوكسمبورج على مستوى كبار المسئولين في إبريل ٢٠٢٤، وأكد على التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين واغتنام الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر بالنظر للتطور الشامل في بيئة الأعمال في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي والخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أهمية تدشين مجلس أعمال مشترك بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وزير خارجية مصر مع وزير خارجية لوكسبمورج



ورحب وزير الخارجية، بدعم لوكسمبورج لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والترحيب بقرار المفوضية الأوروبية بصرف مبلغ المليار يورو قيمة الشريحة الأولى من الحزمة المالية، والتطلع لدعم لوكسمبورج لدى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي لضمان التصويت لصالح الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن المشاورات شهدت تناول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشاد وزير الخارجية، بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن دعم عمل وكالة الأونروا.

واستعرض الاجتماع، الجهود المصرية المتواصلة للتوصل لوقف فوري لإطلاق نار في غزة، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما تطرق الوزيران، إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، محددات الموقف المصرى وعلى رأسها ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بمشاركة كافة مكونات الشعب السورى بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا.

كما تناول الوزيران، التطورات في السودان وليبيا والأمن المائي المصري، وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، ومنطقة القرن الإفريقي والتأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي بالأمن القومي المصري.