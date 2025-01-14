نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي جامعة حلوان يواصل تألقه ويدخل للمربع الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جامعة حلوان فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إسكان مدينة نصر بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المجموعة، وهذا هو الفوز، الرابع على التوالي للفريق، في إطار المنافسه علي الصعود من المجموعه الثانية.

تناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من أحمد أسامة ومحمد دشيش ومحمود أبو عبيد، في مباراة تميزت بالأداء القوي والروح القتالية العالية من لاعبي الفريق.

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بهذا الإنجاز، حيث إن هذا الفوز يؤكد المكانة المتميزة التي يحتلها نادي جامعة حلوان في المنافسات الرياضية. مؤكدا على أداء لاعبينا والروح الرياضية العالية التي أظهروها خلال المباراة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بالمستوى الفني المتميز للفريق قائلًا: "الفوز الرابع على التوالي وتاهلنا للفرق الاربعه الاوائل يعكس الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني. نتطلع لمواصلة هذا المستوى المتميز في المباريات القادمة وتحقيق المزيد من الإنجازات للنادي."

وقد قدم فريق نادي جامعة حلوان مستويات متميزة في المباريات الأخيرة، مما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في المراحل النهائية من البطولة.