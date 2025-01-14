نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تطلق مسابقة للأفلام القصيرة لمواجهة الفكر المتطرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق مسابقة للأفلام القصيرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ويأتى ذلك تنفيذًا لمسابقة "معًا" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، وذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي، لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الوعي الفكري لدى طلابنا ومواجهة الأفكار المتطرفة، ونحن نؤمن بأن الفن يمثل أداة قوية للتعبير عن القيم الإيجابية وتعزيز الهوية الثقافية.

كما أن تلتزم جامعة حلوان بدورها في بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين الأفكار البناءة والهدامة، وتشجيع الإبداع الفني كوسيلة للتعبير عن هذه القيم.

وتعد هذه المسابقة من أقوى مسابقات الأفلام القصيرة، حيث تقدم جوائز مالية قيمة للفائزين مع فرصة التأهل لمسابقة "معًا" التي تنظمها وزارة التعليم العالي.

وتتمحور المسابقة حول خمسة محاور رئيسية هي: نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، تعزيز السلام الاجتماعي، تدعيم قيم المواطنة، ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

أما عن شروط المشاركة، فيمكن للطلاب المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق لا يتجاوز خمسة أعضاء، مع إتاحة الفرصة لتشكيل الفريق من كليات مختلفة، شريطة أن يكون جميع المشاركين مقيدين بجامعة حلوان للعام الدراسي 2024-2025.

وتشمل فئات المسابقة ثلاثة أنواع من الأفلام: التسجيلية، والروائية، وأفلام التحريك، على ألا تتجاوز مدة الفيلم دقيقة واحدة، مع اشتراط جودة FULL HD، ويمكن استخدام أي كاميرا متاحة بما في ذلك كاميرات الهواتف المحمولة.

ويجب أن يلتزم المحتوى المقدم بموضوع المسابقة وأهدافها في مواجهة الأفكار غير السوية، مع احترام المعتقدات الدينية والموروث الثقافي والمجتمعي المصري. كما يشترط أصالة العمل وعدم اقتباسه من أعمال أخرى، وألا يكون قد شارك في أي مسابقات سابقة أو عُرض على الإنترنت. ويجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية للموسيقى المستخدمة، وإدراج شعار المسابقة في الفيلم.

وسيتم استقبال المشاركات حتى 23 يناير 2025 من خلال رفع الأفلام على

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhygpcHl-v71odZxHAy0jhAiSYSdt1a7vZ5jbhfwbM2e-z3A/viewform?usp=header

وتجري المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبتنفيذ الدكتور أحمد يحيى عبد الفتاح، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.