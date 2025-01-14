نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: شكاوى من صعوبة امتحانات نصف العام 2025 في بعض الإدارات التعليمية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تلقيها شكاوى عديدة من طلاب وأولياء أمور بشأن امتحانات نصف العام 2025.

وأوضحت الحزاوي أن الشكاوى تركزت على صعوبة الامتحانات، خصوصًا في مواد الدراسات الاجتماعية والرياضيات (الماث)، حيث اشتكى طلاب الصف الخامس الابتدائي في إدارة الهرم التعليمية من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية، خاصة الأسئلة المقالية التي وصفت بأنها تعتمد على الحفظ بشكل كبير، مما يعيد إلى الأذهان النظام القديم الذي يعتمد على التلقين.

كما وردت شكاوى مماثلة من إدارة أبو النمرس بالجيزة، حيث وصف أولياء الأمور الامتحان بأنه طويل ويتطلب مجهودًا كبيرًا للحفظ، واعتبروا ذلك تراجعًا عن الأساليب الحديثة في التقييم.

وفيما يتعلق بطلاب الصف الأول الإعدادي في إدارة قليوب التعليمية، أبدى أولياء الأمور استياءهم من عدم تكافؤ نماذج امتحان مادة الماث، حيث جاء نموذج (A) أصعب من النماذج الأخرى، ما تسبب في شعور الطلاب بالظلم والإحباط.

كما شكا طلاب الصف الخامس الابتدائي في إدارة الشيخ زايد من صعوبة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية، واصفين بعضها بأنها تعجيزية.

بدأ طلاب صفوف النقل الأحد 12 يناير 2025 استكمال امتحانات نصف العام في المواد الأساسية المضافة للمجموع بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول المعلنة في كل محافظة، وبما يتماشى مع اللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وفي سياق متصل، شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة التزام الطلاب بتعليمات الامتحانات، ومنها الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، استخدام القلم الأزرق الجاف فقط، مراجعة جميع الإجابات قبل تسليم ورقة الامتحان، وتوقيع الملاحظين على أوراق الإجابة قبل مغادرة اللجنة. كما تم التأكيد على منع دخول أولياء الأمور إلى المدارس أثناء انعقاد اللجان.

وأكدت المديرية أن جميع أسئلة الامتحانات تم إعدادها وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.