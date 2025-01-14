وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى ويلتقى عددًا من المقاتلين

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية للإطمئنان على مدى الجاهزية والإستعداد القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتفقد عدد من مراكز القيادة حيث إستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوى فى نطاق التشكيل، أعقبه المرور على عدد من الوحدات والورش التخصصية لإجراءات الدعم الفنى والصيانة لمختلف الأسلحة والمعدات من خلال الإستفادة بمنظومات التأمين الفنى المتطورة، كما تفقد معرضًا للمنظومات الدفاعية الحديثة المزودة بها قوات الدفاع الجوى.

كما إلتقى الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى الدفاع الجوى ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلها مقاتلى الدفاع الجوى فى تحقيق التأمين والسيطرة للمجال الجوى المصرى على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتوانى عن تقديم الدعم المستمر لكافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لتكون دائمًا فى أعلى درجات الكفاءة والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده والحفاظ على مقدرات شعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مطالبًا رجال الدفاع الجوى بمواصلة التدريب الجاد والواقعى وتعظيم الإستفادة من منظومات الدفاع الجوى المتطورة التى تمكنهم من إنجاز كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.