انت الأن تتابع خبر تقلبات جوية حادة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظواهر جوية متغيرة تشهدها بعض مناطق المملكة العربية السعودية،وذلك مع التعمق في فصل الشتاء،حيث تتعرض أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار المصحوبة بتراجع كبير في درجات الحرارة،كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط الأمطار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة،كما لا يستبعد تكون الضباب على هذه المناطق،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٣ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٧٥.

المدينة المنورة: العظمى ٢٥ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٥٥.

الرياض: العظمى ١٨ والصغرى ٦ ودرجة الرطوبة ٨٥.

جدة: العظمى ٣٣ ودرجة الرطوبة ٢٣ ودرجة الرطوبة ٨٠

الدمام: العظمى ٢٠ والصغرى ٩ ودرجة الرطوبة ٩٠.

أبها: العظمى ١٨ والصغرى ٧ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ٢٢ والصغرى ٥ ودرجة الرطوبة ٦٥.

بريدة: العظمى ١٨ والصغرى ٤ ودرجة الرطوبة ٩٠.

حائل: العظمى ١٧ والصغرى ٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الباحة: العظمى ١٧ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ١٦ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٩٥.

سكاكا: العظمى ١٧ والصغرى ٣ ودرجة الرطوبة ٩٠.

جازان: العظمى ٣١ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٩٠.

نجران: العظمى ١٩ والصغرى ٨ ودرجة الرطوبة ٨٥.