الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف تنظم تدريبات حرفية وتنمية مهارات في بني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:29 مساءً - في إطار حملة "إيد واحدة" وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت الهيئة القبطية الإنجيلية بتنفيذ عدة برامج تنموية لدعم الأفراد والمجتمعات المحلية. تم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.

قامت الهيئة القبطية الأنجيلية بالشراكة البرامج التنموية المتخصصة بوحدة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، بتنفيذ تدريب حرفي على التطريز لعدد 20 متدربة، أقيم هذا التدريب بمركز شباب ورياضة بياض العرب في مجتمع بياض العرب، مركز بني سويف.

كما قامت الهيئة تنفيذ تدريب على تنمية المهارات الشخصية لعدد 75 متدربة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث أقيم هذا التدريب في محافظة بني سويف.

تهدف الهيئة القبطية الإنجيلية من خلال هذه الأنشطة إلى تمكين الأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تنمية المجتمع.