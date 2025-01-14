مرسال عضو التحالف الوطني تدعم مستشفى الجذام بدمنهور ومستشفى أطفال مصر بمستلزمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:29 مساءً - قدمت مؤسسة مرسال - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - دعما بمستلزمات طبية لمستشفى الجذام بدمنهور في محافظة البحيرة ومستشفى أطفال مصر، وذلك في إطار حرص مؤسسة مرسال الخيرية على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية.

وقالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال - في تصريح اليوم - إن المؤسسة تعمل على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية من خلال استقبال بعض الحالات أو دعم المؤسسة للمستشفيات بمستلزمات طبية وأدوية، مؤكدة أن المؤسسة تسعى لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية بجودة عالية لكل من يحتاجها.

من جهته .. أوضح أحمد جبريل، منسق القوافل الطبية بمؤسسة مرسال، أن المؤسسة تواصل دعم مستشفيات الجذام في المحافظات وتوفير الأدوية للمرضى بشكل مستمر، موضحا أنه خلال هذا الأسبوع تم دعم عيادة الأمراض الجلدية والجذام بدمنهور بأدوية ومستلزمات غيار بقيمة ٤٤ ألف جنيه يستفيد منها 120 مريضا من غير المقتدرين، كما تم دعم مستشفى أطفال مصر بخيوط جراحية بتكلفة تصل لـ ٢٣٠ ألف جنيه.

وقدمت مستشفى الجذام بدمنهور ومستشفى أطفال مصر بالشكر لمؤسسة مرسال الخيرية على جهودها في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات التي شملت مستلزمات الطبية لمواصلة دورها في تقديم الخدمات الطبية لغير المقتدرين.