جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني توزع بطاطين الشتاء وتنظم قوافل طبية ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:27 صباحاً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن حملة "إيد واحدة" ، قامت جمعية الأورمان بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخيرية الهامة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات مصر، شملت الأنشطة توزيع بطاطين الشتاء وتنظيم قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمستفيدين.

في محافظة الفيوم، وتحديدًا في قرى مركز يوسف الصديق، قامت جمعية الأورمان بتوزيع بطاطين الشتاء على 1200 مستفيد.

وفي محافظة الشرقية، نظمت الجمعية قافلة طبية شملت عددًا من القرى، من بينها طهرة حميدة - بني شبل مركز الزقازيق وأبو متنا - كفر الباشا مركز ديرب نجم، استفاد من هذه القافلة 256 شخصًا، حيث تم تقديم الرعاية الصحية والفحوصات اللازمة للأهالي.

أما في محافظة الدقهلية، فقامت الجمعية بتوزيع بطاطين الشتاء على 800 مستفيد في قرى الميهي وتاج العز مركز تمي الأمديد.

تأتي هذه الجهود لمؤسسات التحالف الوطني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وذلك من خلال تضافر الجهود بين المؤسسات والجمعيات الخيرية.