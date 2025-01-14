نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025: أجواء دافئة في النهار وبرودة شديدة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من برودة شهر يناير، الذي يشهد عادةً أدنى درجات الحرارة، إلا أن الطقس هذا العام سجل تغيرًا ملحوظًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

يشهد الطقس تحسنًا ملحوظًا في ساعات النهار، حيث يصبح دافئًا، خاصةً مع التعرض لأشعة الشمس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد الطقس اليوم الثلاثاء أجواء مائلة للدفء على العديد من المناطق.

تسود الأجواء الدافئة في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

كما ستكون الأجواء دافئة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

ومع اقتراب الليل، يعود الطقس ليصبح شديد البرودة في معظم الأنحاء، حيث قد تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الشبورة المائية وتحذيرات القيادة

تحذر الأرصاد الجوية من تأثير الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على هذه الطرق، مع ضرورة ترك مسافات آمنة بين المركبات وتهدئة السرعة، وفتح النوافذ لمنع تجمع بخار الماء.

في حال انعدام الرؤية، يجب التوقف عن القيادة فورًا وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي حفاظًا على سلامة الجميع.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 24°/13°

24°/13° الإسكندرية: 22°/10°

22°/10° شرم الشيخ: 25°/16°

25°/16° أسوان: 28°/12°

28°/12° مرسى علم: 25°/15°

25°/15° الغردقة: 23°/13°

23°/13° أسيوط: 24°/08°

24°/08° الإسماعيلية: 25°/09°

تتراوح درجات الحرارة في أغلب المناطق بين 21° إلى 28° مئوية في النهار، بينما تنخفض في الليل إلى معدلات منخفضة تصل إلى نحو 2° في بعض الأماكن مثل نخل وسانت كاترين.