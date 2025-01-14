نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال اختبارات صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستكمل المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، لليوم الرابع على التوالي.



ويؤدى طلاب صفوف النقل امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.



وفي ذات السياق، وجهت المديريات التعليمية المدارس بضبط لجان الامتحانات لعقد امتحانات آمنة مع أهمية توفير الهدوء للطلاب داخل الفصول الامتحانية حتى يتمكنوا من أداء الاختبارات دون توتر أو قلق، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد حالات تأجيل الامتحانات لمن يتوافر لديه عذر قانونى مثل المرض، أو حال تعذر وصول للطالب إلى لجنة الامتحان فى التوقيت المحدد.

