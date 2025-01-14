طريقة سداد أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج: بدائل متعددة وفقًا لكراسة الشروط

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أسلوب سداد أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، بناءً على ما ورد في كراسة شروط المرحلة العاشرة من مشروع الإسكان.

وقد وضعت الهيئة بدائل متعددة للمصريين المقيمين خارج البلاد بهدف تسهيل سداد ثمن الأراضي وفقًا للخيارات المتاحة.

أسلوب سداد أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج: البدائل المتاحة

البديل الأول: السداد بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

تحديد القيمة : يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري.

: يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري. الدفعة المقدمة : يتم دفع 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي.

: يتم دفع 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي. الأقساط : يتم سداد باقي ثمن الأرض على ثلاث أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية المعلنة من البنك المركزي المصري.

: يتم سداد باقي ثمن الأرض على ثلاث أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية المعلنة من البنك المركزي المصري. الإضافات : 1% لصالح وزارة المالية. 0.5% مصاريف إدارية. يتم السداد بالمعادل بالدولار الأمريكي لكل من القسط والفائدة، وفقًا لسعر اليوم الذي يستحق فيه القسط.

: غرامة التأخير: يتم حساب غرامة تأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد بناءً على سعر الفائدة عليه.

البديل الثاني: السداد بالدولار الأمريكي بالكامل

تحديد القيمة : يتم تحديد قيمة الأرض بالكامل بالدولار الأمريكي.

: يتم تحديد قيمة الأرض بالكامل بالدولار الأمريكي. الدفعة المقدمة : 25% من قيمة الأرض تدفع بالدولار الأمريكي.

: 25% من قيمة الأرض تدفع بالدولار الأمريكي. الأقساط : يتم سداد باقي ثمن الأرض على 5 إلى 7 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية، وفقًا لمتوسط سعر فائدة الشهادات الدولارية في البنوك الحكومية يوم استحقاق القسط.

: يتم سداد باقي ثمن الأرض على 5 إلى 7 أقساط سنوية متساوية محملة بالفوائد البنكية، وفقًا لمتوسط سعر فائدة الشهادات الدولارية في البنوك الحكومية يوم استحقاق القسط. غرامة التأخير : يتم احتساب غرامة تأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد بناءً على سعر الفائدة عليه.

: يتم احتساب غرامة تأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد بناءً على سعر الفائدة عليه. سداد القسط الأول: يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للموعد المحدد في الإعلان عن تسليم الأراضي.

التزام اللائحة العقارية

يجب على المصريين المقيمين بالخارج الالتزام بكافة البنود الواردة في اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أثناء تنفيذ سداد الأقساط.