نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تنفي شائعة بيع مصر للطيران وتؤكد على دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت بعض الأوساط الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي شائعة مفادها نية الحكومة بيع شركة مصر للطيران، وتزامن انتشار الشائعة مع الحديث عن طرح عدد من الشركات للطروحات العامة، مما خلق حالة من الارتباك بين المواطنين. إلا أن الحكومة المصرية سارعت بنفي هذه الشائعة بشكل قاطع.

نفي الحكومة بيع مصر للطيران

أكدت رئاسة مجلس الوزراء نفي الشائعة التي تم تداولها عبر الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، في يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن كل ما نشر عن نية الحكومة بيع الشركة الوطنية مصر للطيران أو طرح أي من شركاتها التابعة ليس له أساس من الصحة.

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الطيران المدني التي بدورها أكدت أن تلك الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.

كما شددت على أنه لا توجد نية لدى الحكومة لبيع الشركة أو طرح أي من الشركات التابعة لها للإدارة أو التشغيل.

الاستراتيجية الوطنية لتطوير مصر للطيران

أكدت وزارة الطيران المدني أن شركة مصر للطيران هي جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، وتعد من الركائز المهمة في منظومة النقل الجوي.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتطوير الشركة الوطنية من خلال استراتيجية شاملة تركز على تحديث أسطول الطائرات، التوسع في شبكة خطوطها الجوية، وفتح أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.

كما نفت الوزارة وجود أي خطط أو دراسات خاصة لطرح مصر للطيران للبيع أو لتخصيص شركاتها التابعة للإدارة أو التشغيل.

تصريحات وزير الطيران المدني

من جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن جميع الشائعات المتداولة حول بيع شركة مصر للطيران لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن الهدف من نشر هذه الشائعات هو إثارة الجدل وخلق حالة من القلق، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الحفني أن الشركة مستمرة في أداء دورها الوطني، وأن معدلات التشغيل تسير بشكل طبيعي نحو تحقيق النمو المستدام.

كما أشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير قطاع الطيران المدني، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال التدريب المستمر للعاملين.

الرد على الشائعات وتأثيرها

وشدد وزير الطيران المدني على أهمية عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى التأثير السلبي على العاملين بالقطاع وإحباطهم.

ولفت إلى أن شركة مصر للطيران ستظل على مسارها الصحيح في تقديم خدماتها الوطنية والدولية، ولن تتأثر بأي محاولات لزعزعة استقرارها.