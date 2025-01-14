نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل 8 قطارات إضافية على خط "القاهرة / أسوان" والعكس، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمسافرين خلال الإجازة التي تبدأ من الأربعاء 22 يناير 2025 وحتى نهاية الشهر، مما يسهم في توفير خدمة مميزة للركاب واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين.

مواعيد القطارات الإضافية

قطارات التالجو:

قطار رقم 2040 (القاهرة / الأقصر) : ينطلق من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10، وذلك من الأربعاء 22 يناير 2025 وحتى الخميس 20 فبراير 2025.

: ينطلق من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10، وذلك من الأربعاء 22 يناير 2025 وحتى الخميس 20 فبراير 2025. قطار رقم 2041 (الأقصر / القاهرة): ينطلق من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة الساعة 17:25، وذلك من الخميس 23 يناير 2025 وحتى الجمعة 21 فبراير 2025.

قطارات الدرجة الثانية الفاخرة:

قطار رقم 984 (القاهرة / أسوان) : ينطلق من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05، بدءًا من الأربعاء 22 يناير 2025.

: ينطلق من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05، بدءًا من الأربعاء 22 يناير 2025. قطار رقم 985 (أسوان / القاهرة): ينطلق من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:45، بدءًا من الخميس 23 يناير 2025.

قطارات الدرجة الثالثة المكيفة:

قطار رقم 1938 (القاهرة / أسوان) : ينطلق من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50، وذلك من الأربعاء 22 يناير 2025 وحتى الخميس 20 فبراير 2025.

: ينطلق من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50، وذلك من الأربعاء 22 يناير 2025 وحتى الخميس 20 فبراير 2025. قطار رقم 1937 (أسوان / القاهرة) : ينطلق من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15، بدءًا من الخميس 23 يناير 2025 وحتى الجمعة 21 فبراير 2025.

: ينطلق من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15، بدءًا من الخميس 23 يناير 2025 وحتى الجمعة 21 فبراير 2025. قطار رقم 1940 (القاهرة / أسوان) : ينطلق من القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30، بدءًا من الخميس 23 يناير 2025 وحتى الجمعة 21 فبراير 2025.

: ينطلق من القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30، بدءًا من الخميس 23 يناير 2025 وحتى الجمعة 21 فبراير 2025. قطار رقم 1939 (أسوان / القاهرة): ينطلق من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25، بدءًا من الخميس 23 يناير 2025 وحتى السبت 22 فبراير 2025.

هدف القطارات الإضافية

تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر من خلال هذه الخطوة إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال إجازة نصف العام، وتقديم خدمة مميزة تلبي رغبات المواطنين.

كما تهدف هذه القطارات إلى تنشيط السياحة الداخلية في مدن الوجه القبلي، بالإضافة إلى تعزيز حركة السفر بين القاهرة وأهم المدن في جنوب مصر مثل الأقصر وأسوان.