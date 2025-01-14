بسبب الشبورة المائية غلق طريق الإسكندرية الصحراوي ومحور التعمير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:31 صباحاً - أعلنت محافظة الإسكندرية، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور التعمير حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، أن القرار جاء نظرا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



وناشدت المحافظة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.