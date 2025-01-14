وزارة الخارجية تنظم احتفالية فى إطار حملة ترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:30 صباحاً - نظمت وزارة الخارجية والهجرة احتفالية يوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ فى إطار حملة ترشيح الدكتور/ خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالمتحف القومي للحضارة المصرية. شارك فى الاحتفالية د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور السيد / أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية كضيف شرف، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و د. سامح الحفنى وزير الطيران المدني، والسيد / شريف فتحي وزير السياحة، والسيد/ أحمد كوجك ووزير المالية، بالإضافة الي السيد/ عمرو موسي والسيد/ سامح شكري وزيرى خارجية مصر السابقين، ود. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ووكيلي مجلس النواب المستشار /أحمد سعد الدين محمد عبدالرحيم، والسيد / محمد أبو العينين، بالاضافة الي ما يقرب من ١٠٠ سفير معتمد بالقاهرة، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة.

ألقي د. بدر عبد العاطى كلمه خلال الاحتفالية اكد فيها على أن الزخم الذي اكتسبه الترشيح المصري جاء نتيجة لثقل الدولة المصرية وتقدير الدول للخبرة العلمية والثقافية والإدارية الواسعة للدكتور خالد العنانى. وأبرز أن مصر لم تدخر جهداً في دعم السلام وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية، مشيراً الي قيام مصر بدفع ترشيح د. خالد العناني للمنصب استناداً لرؤيته وخبراته ومؤهلاته بما يؤهله لقيادة منظمة اليونسكو، لاسيما وأنه لم يسبق أن تولى مسئول عربي منصب مدير عام المنظمة منذ إنشاءها، مؤكداً على أن الوقت قد حان لتمثيل الدول العربية والأفريقية بالمنظمة.

واكد الوزير عبد العاطى على أن التحديات العالمية المتشابكة تستلزم تكاتف المجتمع الدولي، وأن يحتل التعاون متعدد الأطراف أولوية من أجل معالجة تلك التحديات بصورة فاعلة. وشدد علي إيمان مصر الراسخ بالتعددية وتعزيز عمل المؤسسات الدولية، منوهاً إلي الدور الهام الذي تضطلع به منظمة "اليونسكو" لتعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة.

أضاف أن "اليونسكو" تحظي باهتمام مصري كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي، كون مصر من الدول المؤسسة للمنظمة، فضلاً عن مشاركتها النشطة في مختلف آليات عملها، منوهاً إلى سابق تعاون مصر مع المنظمة فى مشروعات عديدة ومتنوعة.

من جانبه، وجه د.خالد العناني الشكر للثقة التي اولتها القيادة السياسية فيه والدعم الذي يحظى به ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو من قبل كافة مؤسسات الدولة، مشيداً بشكل خاص بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية التي تتولى مسئولية ادارة الحملة الانتخابية.

كما استعرض العناني في كلمته الشوط الذي قطعه الترشيح منذ اعلان السيد رئيس الوزراء عنه في الخامس من ابريل ٢٠٢٣، والجولات الانتخابية التي اجراها د. العنانى للتعرف على وجهات نظر الدول المختلفة لصياغة رؤية انتخابية تحظى بتوافق دولي. وتناولت كلمة د.العناني الخطوط العريضة لرؤيته الانتخابية التي عكف على صياغتها خلال الفترة الماضية، والتي سيتم تقديمها رسمياً للمنظمة في منتصف مارس المقبل في مجالات عمل المنظمة. وأعلن المرشح المصرى فى نهاية كلمته عن إطلاق الموقع الرسمى لحملة ترشحه

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