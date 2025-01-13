نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تنظم احتفالية في إطار حملة ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت وزارة الخارجية والهجرة، احتفالية يوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥، في إطار حملة ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

شارك في الاحتفالية، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبحضور أحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، كضيف شرف، والدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وشريف فتحي وزير السياحة، وأحمد كوجك ووزير المالية، بالإضافة إلى عمرو موسي وسامح شكري وزيرا خارجية مصر السابقين، والدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ووكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين محمد عبدالرحيم، ومحمد أبو العينين، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٠٠ سفير معتمد بالقاهرة، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة.

القى الدكتور بدر عبد العاطي، كلمه خلال الاحتفالية أكد فيها على أن الزخم الذي اكتسبه الترشيح المصري جاء نتيجة لثقل الدولة المصرية وتقدير الدول للخبرة العلمية والثقافية والإدارية الواسعة للدكتور خالد العناني.

وأبرز أن مصر لم تدخر جهدًا في دعم السلام وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية، مشيرًا إلى قيام مصر بدفع ترشيح الدكتور خالد العناني، للمنصب استنادًا لرؤيته وخبراته ومؤهلاته بما يؤهله لقيادة منظمة اليونسكو، لا سيما وأنه لم يسبق أن تولى مسئول عربي منصب مدير عام المنظمة منذ إنشاءها، مؤكدًا على أن الوقت قد حان لتمثيل الدول العربية والأفريقية بالمنظمة.

وأكد الوزير عبد العاطي، على أن التحديات العالمية المتشابكة تستلزم تكاتف المجتمع الدولي، وأن يحتل التعاون متعدد الأطراف أولوية من أجل معالجة تلك التحديات بصورة فاعلة.

وشدد على إيمان مصر الراسخ بالتعددية وتعزيز عمل المؤسسات الدولية، منوهًا إلي الدور الهام الذي تضطلع به منظمة "اليونسكو" لتعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة.

أضاف أن "اليونسكو" تحظي باهتمام مصري كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي، كون مصر من الدول المؤسسة للمنظمة، فضلًا عن مشاركتها النشطة في مختلف آليات عملها، منوهًا إلى سابق تعاون مصر مع المنظمة فى مشروعات عديدة ومتنوعة.

من جانبه، وجه الدكتور خالد العناني، الشكر للثقة التي اولتها القيادة السياسية فيه والدعم الذي يحظى به ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو من قبل كافة مؤسسات الدولة، مشيدًا بشكل خاص بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية التي تتولى مسئولية إدارة الحملة الانتخابية.

كما استعرض العناني، في كلمته الشوط الذي قطعه الترشيح منذ اعلان السيد رئيس الوزراء عنه في الخامس من إبريل ٢٠٢٣، والجولات الانتخابية التي أجراها الدكتور العناني للتعرف على وجهات نظر الدول المختلفة لصياغة رؤية انتخابية تحظى بتوافق دولي.

وتناولت كلمة الدكتور العناني، الخطوط العريضة لرؤيته الانتخابية التي عكف على صياغتها خلال الفترة الماضية، والتي سيتم تقديمها رسميًا للمنظمة في منتصف مارس المقبل في مجالات عمل المنظمة. وأعلن المرشح المصرى فى نهاية كلمته عن إطلاق الموقع الرسمي لحملة ترشحه

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