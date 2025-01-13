نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد أحد مراقبي الأدوار خلال الامتحانات بسبب الهاتف المحمول بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قرارًا باستبعاد أحد مراقبي الأدوار وتحويله إلى إدارة الواحات التعليمية، بعد ضبطه بحوزته هاتف محمول أثناء الامتحانات، في مخالفة صارخة للقرارات الوزارية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل رسالة واضحة بأن أي إخلال بقواعد العمل سيُواجه بإجراءات صارمة دون استثناء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، بعدد من مدارس إدارتي الدقي والعجوزة التعليمية، لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، مدارس (مدرسة الشهيد النقيب باسم محسن فاروق، وأحمد أبو الدهب التجريبية، والشهيد عامر عبد المقصود) بإدارة الدقي التعليمية، ومدارس (حسن محمد حسن الإعدادية بنين، ومحمود عزمي الابتدائية، وسيد الشهداء الابتدائية) بإدارة العجوزة التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط، منبهًا على استبدال الأعلام الوطنية في الفصول والقسم الوطني، تأكيدًا على أن الرموز الوطنية ليست مجرد شعارات، بل انعكاسًا لروح الانتماء وقيم الولاء.

ووجه المسؤولين عن الامتحانات بالالتزام التام بتصحيح ورصد الدرجات بشكل يومي، مع مراجعة دقيقة للنتائج بما يضمن نزاهتها، والالتزام بنسبة المراجعة المقررة (5% للموجه الأول، و10% لموجه المادة)، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تساهل في أداء هذه المهام الحيوية.

وأكد أن الهدوء أثناء الامتحانات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل حق أصيل لكل طالب، ويجب أن يتحقق بصرامة لضمان أجواء مثالية تؤهل الطلاب للأداء الأمثل.

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