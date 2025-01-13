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أحمد جودة - القاهرة - يرغب الكثير من الأشخاص معرفة شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2025، والأوراق المطلوب، بعد أن أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التقديم لخوض مسابقة شغل الوظائف الهندسية ووظائف محام بالهيئة القومية للبريد المصري.

وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2025، والأوراق المطلوبة.

وظائف الشاغرة في البريد المصري 2025

البريد المصري

وجاءت الوظائف التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث تشمل 2700 وظيفة وتتضمن التالي:

وظائف أخصائي بريد.

وظائف أخصائي مكتب بريد.

وظائف أخصائي خدمة عملاء بالهيئة.

وظائف محامي ثالث.

وظائف مهندس ثالث.

كيفية الاستعلام عن وظائف البريد المصري 2025

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أنه يمكن الاستعلام عن مسابقة البريد للوظائف 2025، والتي تتم إلكترونيا عبر اتباع الخطوات المقبلة.

الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية. ثم يتم النقر على خانة الوظائف. ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، وكتابة رقم التقديم. ثم كتابة أي بيانات مطلوبة وتكون بشكل صحيح. بعد ذلك يتم الضغط على استعلام، وتظهر أمامك كافة التفاصيل.

ما هي شروط التقديم على وظائف البريد المصري 2025؟

البريد المصري

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه يجب على المتقدمين لوظائف البريد المصري لعام 2025 أن تتوافر فيهم الشروط التالية:

يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. التقدير الجامعي للمتقدم أعلى من جيد. يجب أيضا اجتياز امتحانات الكشف المخدرات. يقل العمر للمتقدم عن 30 عامًا، ويكون الشخص مصري الجنسية.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم للتقديم في وظائف البريد المصري 2025

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:

تقديم شهادة الميلاد. كذلك صورة شخصية حديثة. صورة البطاقة الشخصية. تقديم صورة المؤهل الدراسي. تقديم سجل الحالة الجنائية (الفيش والتشبية).

زيادة عدد الوظائف بالبريد المصري 2025

البريد المصري

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة.

وتابع بأنه كان من المقرر أن يطرح مسابقتين أخريين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء عليه؛ قدّم مقترحًا لدمج المراحل الثلاثة في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.