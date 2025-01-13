وفقاً لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.. حصول مركز الدكتور محمد غنيم لأمراض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 08:31 مساءً - الدكتور أحمد طه: اعتماد مستشفى مصر الدولي بالجيزة، ومستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية، يعكس التزام القطاع الخاص بتقديم خدمات تتماشى مع معايير الجودة العالمية.

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: ثماني منشآت صحية تحصل على الاعتماد لأول مرة، من بينها مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة التابع للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومستشفى الجمعية الشرعية الرئيسية بالقليوبية.

لجنة الاعتماد توافق على تجديد اعتماد مستشفى الحياة ببورسعيد، ومركز أورام المنيا، ومركز طب أسرة العرب، ووحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب ببورسعيد.

منح الاعتماد لثلاثة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظتي جنوب سيناء والسويس، وصيدليتين بمحافظة الإسماعيلية، بعد زيارات تقييمية دقيقة.

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أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول ثماني منشآت صحية على اعتماد GAHAR، في مقدمتها مركز أمراض الكلى والمسالك البولية (مركز الدكتور محمد غنيم)، التابع لمستشفيات جامعة المنصورة، ليصبح بذلك أول مركز معتمد بجامعة المنصورة.

كما شمل القرار اعتماد مركز جراحات العمود الفقري بالجيزة، التابع للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ضمن الإنجازات البارزة في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد طه أن اعتماد هذه المنشآت يمثل خطوة محورية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية عالية التخصص، وأشار إلى أن مركز الدكتور محمد غنيم يعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا في علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وزراعة الكلى، موضحاً الدور الحيوي للمركز بجانب مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، المعتمد من GAHAR، في خدمة أهالي الدلتا.

وشملت قائمة المنشآت الصحية التي حصلت على الاعتماد، إلى جانب مركز الدكتور محمد غنيم ومركز جراحات العمود الفقري:

• مستشفى مصر الدولي بالجيزة.

• مستشفى أندلسية سموحة بالإسكندرية.

• مستشفى الجمعية الشرعية الرئيسية بالقليوبية.

كما وافقت اللجنة على منح اعتماد GAHAR لثلاثة مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظتي جنوب سيناء والسويس، بالإضافة إلى صيدليتين بمحافظة الإسماعيلية، وهي:

• وحدة طب الأسرة بالقرية البدوية بطابا، جنوب سيناء.

• مركز طب أسرة الأربعين، السويس.

• وحدة طب أسرة الطرفة، جنوب سيناء.

• صيدلية ندا شومان، الإسماعيلية.

• صيدلية د. دينا الشطوري، الإسماعيلية.

كما شملت قرارات اللجنة أيضاً تجديد اعتماد كل من:

• مستشفى الحياة، بورسعيد.

• مركز أورام المنيا

• مركز طب أسرة العرب، بورسعيد.

• وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب، بورسعيد.

وقد وجّه الدكتور أحمد طه التهنئة إلى فرق الجودة بالمنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على الاعتماد، مشيداً بجهود فريق العمل بجامعة المنصورة، كما دعا المنشآت الجامعية للاستفادة من خدمات الدعم الفني التي تقدمها الهيئة، والتي تشمل أداة التقييم الذاتي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتدريب على استخدامها سواء ميدانياً أو عن بُعد، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الاعتماد.

وأكد الدكتور طه على أن نجاح عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة الكبرى يعكس حرص القطاع الخاص على الحصول على اعتماد GAHAR كخطوة أساسية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفاً بأن حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويعزز مكانة المنشآت الصحية كمقاصد متميزة للسياحة العلاجية.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية: https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt