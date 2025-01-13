زيزو يرفض مقترح الزمالك بالتجديد والإعارة للدورى السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 12:32 مساءً - رفض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الخروج على سبيل الإعارة للدورى السعودي حال تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير الجارى.

ولا يرغب زيزو فى الرحيل عن الزمالك معاراً لأى فريق، بل أخطرهم إما التجديد والبقاء مع الفريق أو الرحيل بشكل نهائى دون تجديد.

وتلقى الزمالك عرضاً، خلال الأيام القليلة الماضية، من الاتفاق السعودى لضم زيزو مقابل مليون ونصف المليون دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي مقابل 3.5 مليون دولار.

ويرفض زيزو هذا المقترح نهائياً، حيث يتمسك بالاستمرار مع الزمالك لعدة مواسم قادمة، أو الرحيل نهائياً فى الوقت الحالي.