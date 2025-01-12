نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يعقد اجتماعه الدوري.. مناقشة سُبل تطوير المحتوى المُقدّم في وسائل الإعلام وتدريب الإعلاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وتم مناقشة عددًا من القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الإعلامية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير المحتوى المقدم في وسائل الإعلام ليتماشى مع التطور الإعلامي الكبير.

كما تم التطرّق إلى الدورات والبرامج التدريبية التي يعمل المجلس على تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة القادمة لتطوير وتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية العاملة بالمؤسسات الإعلامية المصرية.