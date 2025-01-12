نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تعلن بدء تلقي أعمال مسابقة جائزة الدكتورة نوال عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع جريدة "الأهرام"، عن تلقي الأعمال الصحفية لمسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي عن الأعمال المنشورة عام 2024م.

وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة أن يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالي:

"حرب الشائعات ودور المرأة المصرية في التوعية"، على أن يكون استلام الأعمال حتى موعد أقصاه 20 فبراير 2025م، بإدارة شؤون المجلس والأعضاء في النقابة.