نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية والهجرة تتابع أوضاع الجالية المصرية في أمريكا بعد انتشار الحرائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، في بيانا صحفيا، أنها تتابع أوضاع الجالية المصرية في كاليفورنيا أثر انتشار الحرائق في الولاية، بناء على توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتقوم الوزارة بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في لوس أنجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا أثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية، ويقوم مكتب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة، بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في لوس انجلوس بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من

سلامتهم.

وتهيب وزارة الخارجية والهجرة، بالسادة المواطنين في لوس أنجلوس والمدن المجاورة توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر، وضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها وفي حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، فيمكن التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] أو رقم الهاتف: ۹۷۰۰- ٣٣ - ٣٣ لمواصلة التقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.



وتعرب جمهورية مصر العربية عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، وتعرب عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا وأصدق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.