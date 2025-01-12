نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث صور.. شاهد مسار ومحطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل مجموعة من الصور الجوية الحديثة التي تسلط الضوء على التقدم الكبير في تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين السخنة والعلمين ومرسى مطروح.

وأظهرت الصور جهودًا مكثفة في شق الجبال ومد القضبان لتمهيد الطريق لهذا المشروع الطموح.

أهداف الشبكة ودورها في التنمية

تسعى شبكة القطار الكهربائي السريع إلى ربط مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تمثل شرايين تنموية حيوية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

تشمل المناطق المستفيدة من هذا المشروع مناطق صناعية بارزة مثل حلوان، 15 مايو، برج العرب، السادس من أكتوبر، المنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة.

كما تمتد خدمات المشروع لتشمل المناطق السياحية المميزة في مصر، بما في ذلك المناطق الثقافية والتاريخية مثل الجيزة والأقصر وأسوان، والمناطق الشاطئية مثل البحر الأحمر، إلى جانب المناطق الزراعية الجديدة مثل الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، توشكى، وشرق العوينات.

فوائد لوجستية شاملة

سيساهم المشروع في تعزيز المحاور اللوجستية من خلال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد. كما سيوفر روابط بين المناطق الصناعية وموانئ التصدير، والمناطق الزراعية الحديثة بمراكز الاستهلاك والموانئ.

دعم السياحة والنقل المتكامل

يعزز المشروع التنوع السياحي في مصر من خلال الربط بين وجهات سياحية متعددة، مثل سياحة الغوص في البحر الأحمر والسياحة الثقافية في الجيزة، مما يتيح تصميم برامج سياحية متنوعة في الرحلة الواحدة.

كما يحقق المشروع مفهوم النقل متعدد الوسائط عبر التكامل مع المطارات، الموانئ البحرية، الطرق البرية، والمراكز اللوجستية.

فرص عمل وتنمية مستدامة

توفر خطوط الشبكة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي وخلق محاور تنموية جديدة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني.