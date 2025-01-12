نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. علاوة جديدة للصحفيين حد أدنى 400 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيهًا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، مراعاةً للظروف المعيشية.

كما اعتمدت الهيئة المذكرة المُقدّمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنية كحد أقصى، و200 جنية كحد أدنى.

وصرح المهندس عبدالصادق الشوربجي، بأن العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة، تأتي مراعاةً للظروف المعيشية، ودعمًا للعلاوة الدورية المقترحة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.

كما تضمّن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، واعتماد المذكرة المُقدّمة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بشأن تعيين الدكتور أيمن السيد عبدالوهاب مديرًا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.