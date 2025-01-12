نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بودكاست ماسبيرو".. جديد الهيئة الوطنية للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، بودكاست ماسبيرو؛ بهدف لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي، وذلك في إطار عملية تحديث واسعة تحت شعار “عودة ماسبيرو”.

وقال رئيس الهيئة في بيان له: “نعمل في بودكاست ماسبيرو، على إنتاج مجموعة من البرامج السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والفنية، والشبابية، والرياضية، ولدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات، التي يمتد بعضها إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية قبل نحو مائة عام، والذي يعد ثروة تراثية كبري بالمعايير العالمية”.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن البرامج الجديدة على “بودكاست ماسبيرو”، تهدف إلى تأكيد دور إعلام الدولة في تعزيز المعرفة، وتوسيع مساحة الرؤية، ودعم قيم الانتماء والوسطية، واحترام العقل، وحماية الوطن.