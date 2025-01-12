نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيهات وزارة الصحة للمسافرين إلى السعودية لأداء العمرة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الصحة المصرية توجيهات جديدة للراغبين في السفر إلى السعودية بالتزامن مع بدء موسم العمرة لعام 2025.

تأتي هذه التوجيهات بعد قرارات السلطات السعودية بشأن إلزامية التطعيمات الوقائية، بهدف الحفاظ على صحة المعتمرين ومنع انتشار الأمراض المعدية.

الشروط الصحية للسفر لأداء العمرة 2025

صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بضرورة التزام الراغبين في السفر إلى مدن السعودية الرئيسية مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والطائف بالحصول على لقاح الحمى الشوكية.

موعد تطبيق القرار: يبدأ إلزام الحصول على التطعيم اعتبارًا من 10 فبراير 2025 .

يبدأ إلزام الحصول على التطعيم اعتبارًا من . المهلة الحالية: تُمنح مرونة للمسافرين قبل هذا التاريخ لاستكمال الإجراءات الصحية اللازمة.

التطعيمات المطلوبة لأداء العمرة 2025

وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة، تشمل التطعيمات الإلزامية ما يلي:

لقاح الحمى الشوكية الرباعي: للمسافرين بغرض الحج. لقاح الحمى الشوكية الثنائي: للمسافرين إلى مكة والمدينة لأداء مناسك العمرة أو للزيارة.

رسوم التطعيم:

رسم خدمة لقاح الالتهاب السحائي الثنائي: 200 جنيه مصري.

200 جنيه مصري. تأتي هذه الرسوم بناءً على موافقة وزارة الصحة لضمان توفر اللقاحات بكفاءة.

تنظيم مكاتب التطعيم:

تم توجيه جميع مديريات الشؤون الصحية بترتيب العمل بمكاتب التطعيم لتلبية الطلب المتزايد على التطعيمات المطلوبة للسفر.

أسعار عمرة رمضان 2025

أعلنت شركات السياحة عن تفاصيل أسعار عمرة رمضان 2025، والتي تختلف حسب مستوى الإقامة والخدمات:

النظام الاقتصادي: الإقامة بغرف خماسية: 76،000 جنيه. غرف رباعية: 80،000 جنيه. غرف ثلاثية: 90،250 جنيه. غرف ثنائية: 110،500 جنيه.

أماكن الإقامة:

المدينة المنورة: الإقامة بفندق درة الإيمان.

الإقامة بفندق درة الإيمان. مكة المكرمة: الإقامة بفندق كدي تاور، الواقع في منطقة كدي.

لماذا هذه الإجراءات؟

تأتي هذه الإجراءات والتوجيهات بناءً على متطلبات السلطات السعودية وحرصًا على: