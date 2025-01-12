نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي دفاعًا عن قرارات النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، في خطوة جديدة للدفاع عن قرارات نقابة المهندسين في ملف التعليم الهندسي.

تنظر المحكمة الإدارية اليوم في الدعوى التي تهدف إلى الحفاظ على قرارات النقابة المتعلقة بتنظيم ملف التعليم الهندسي في مصر، ويتواجد النقيب حاليًا داخل مقر المحكمة لمتابعة سير الإجراءات.

وفي سياق متصل، أعلن كل من اتحاد مهندسي مصر وجمعية خريجي هندسة جامعة حلوان تضامنهما الكامل مع النبراوي، مؤكدين دعمهم لجهوده في حماية حقوق المهندسين وتطوير التعليم الهندسي.

تعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة تحركات تقودها النقابة للحد من المشكلات التي تواجه قطاع التعليم الهندسي وضمان جودته بما يواكب المعايير العالمية.