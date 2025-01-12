نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف العام الدراسي.. أولياء أمور مصر يرصد امتحانات اليوم لطلاب لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها قد تلقت اليوم شكاوى عديدة في ثاني أيام امتحانات نصف العام 2025

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: هناك شكاوى من الطلاب الممتحنين في لجان امتحانات نصف العام 2025 في ادارة العاشر من رمضان التعليمية، بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه حسب الشكاوى الواردة من الطلاب، فإن امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية، قد جاء طويلا وثقيلا على الطلاب.

كما أشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية حسب الشكاوى الواردة كانت طباعته سيئة جدا وغير واضحة، لافته إلى أنه قد اشتكى بعض أولياء الأمور من ضيق المساحة المتاحة للطلاب لكتابة الاجابات في الورقة الامتحانية وأنه قد ضاع وقتهم في محاولة التغلب علي هذه المشكلة.

جدير بالذكر أنه قد استأنف طلاب صفوف النقل اليوم الأحد 12 يناير 2025، امتحانات نصف العام 2025 في المواد الأساسية المضافة للمجموع في جميع محافظات الجمهورية.

وتنعقد امتحانات نصف العام 2025 حسب الجداول المعلنة في كل محافظة، طبقا للوائح والقواعد التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعملية الامتحانية.