نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥، مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماعات التي تستضيفها الرياض بشأن سوريا.

بدر عبد العاطي ونظيره البحريني

وتناول الوزيران، مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وثمَّنا عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية وملك البحرين بالاستمرار في تطويرها، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق المشترك فى مختلف مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل وزير الخارجية، الرؤى مع نظيره البحريني، حول عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في سوريا واليمن.

وقد أكد الوزير عبد العاطي، أهمية التكاتف الإقليمي والدولي لمساعدة سوريا على استعادة الاستقرار والحفاظ على مقدراتها ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق ودعمه في هذه المرحلة الدقيقة.