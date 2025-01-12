نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت شعار "الدروس المستفادة ومخرجات المرحلة الأولى".. التأمين الصحي الشامل و"جايكا" اليابانية تناقشان مشروع تطوير القدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

تفتتح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اليوم الأحد، وبحضور السفير الياباني في القاهرة، المؤتمر الختامي الذي يستمر لمدة يومين لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل في مصر تحت شعار "الدروس المستفادة ومخرجات المرحلة الأولى".

ويعد هذا المشروع للتعاون الفني قد مًثل نموذج يحتذي به لمشروعات التعاون والدعم الفني الدولي وشراكة حقيقية بين الهيئة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تم خلالها المضي قدمًا في أنشطة متعددة.



وأشادت الهيئة، بالتعاون المستمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي أسهم في تعزيز قدرات الهيئة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بكفاءة ومرونة.



وأشارت الهيئة، إلى أن الشراكة مع "جايكا"، تمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير سياسات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت الهيئة، على التزامها بتوسيع نطاق خدمات التأمين الصحي الشامل في مصر، مشيرة إلى إنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من تصميم واعتماد المرحلة الثانية من مشروع التعاون والدعم الفني بين الهيئة والجايكا بالاعتماد على الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة في المجالات الفنية التي انتهى إليها المشروع الحالي

كما أكدت الهيئة، على أهمية هذا المؤتمر الختامي، في كونة فرصة لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية: التوعية ومشاركة الاعلام بإنجازات المشروع، التأكيد على الدروس المستفادة من المشروع، واستشراف مجالات التعاون المستقبلي، وكذلك أدلة السياسات والإجراءات لتعزيز الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية وبرامج تطوير استراتيجيات العمل من المخرجات الرئيسة في المشروع لضمان مد مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بشكل مستدام.



وأوضحت هيئة التأمين الصحي الشامل، أن أنشطة المرحلة الثانية من المشروع التي يتم الإنتهاء من تصميمها حاليًا تركز على الأولويات والاتجاهات المستقبلية للهيئة، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعمها الكامل وكذلك استراتيجية الحكومة المصرية للإسراع في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الخدمة الصحية ذات الجودة لجميع مواطني جمهورية مصر العربية.

وجاء نص البيان كالآتي:

في إطار التعاون المستمر بين اليابان ومصر، ممثلًا في دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر، تم اليوم افتتاح المؤتمر الختامي لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل في مصر، الذي أُقيم في القاهرة، ويستمر على مدار يومين، بحضور السفير الياباني في القاهرة ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وأعضاء مجلس إدارتها ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وممثلي وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية ومحافظات التطبيق للمنظومة، بالإضافة إلى ممثلي السفارة اليابانية وممثلي مكتب جايكا في مصر وشركاء التنمية من الجهات الدولية من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الصحة العالمية.

ويأتي هذا الحدث تتويجًا لجهود في هذا المشروع دامت 3 سنوات منذ ديسمبر 2021 في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية ووضع السياسات اللازمة لضمان نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وهو المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المواطنين في أنحاء البلاد.



وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة مع "جايكا" تمثل أحد المحاور الأساسية التي أسهمت في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالهيئة، مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما أشارت الهيئة إلى أن تعزيز الحوكمة وتطوير الكوادر مع وضع ادلة تدريب الكترونية والتوسع في برامج نشر وتعزيز الوعي والإسراع في التسجيل للمستفيدين بالمنظومة، كان من الأولويات الرئيسة في المشروع لضمان استدامة وكفاءة المنظومة.



وتناولت الندوة في يومها الأول، الدروس المستفادة والإنجازات من المشروع الذي استهدف تطوير قدرات الهيئة وتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت في محافظات المرحلة الأولى، فضلًا عن تطوير أفكار واستراتيجيات للمرحلة الثانية من المشروع.

كما شملت الندوة استعراض المخرجات المتعلقة بتعزيز سياسات الحوكمة وبناء القدرات، بالإضافة إلى جلسات عمل متخصصة في تعزيز الحوكمة وتطوير نظم تدريب الكوادر، كما تم تنظيم حلقة نقاشية حول تبادل الخبرات بين مصر واليابان لتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك زيادة الوعي لدى المواطنين، إشراك القطاع الخاص، وضمان الاستدامة المالية للنظام.



وفي هذا السياق، صرحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن هذا المشروع الفني قد مًثل نموذج يحتذي به لمشروعات التعاون والدعم الفني الدولي وشراكة حقيقية بين الهيئة والجايكا تم خلالها المضي قدمًا في أنشطة متعددة منها؛ برنامج تطوير دليل السياسات والإجراءات وأدوات التدريب الإلكتروني والفيديوهات التدريبية، حملة ثلاثة في واحد للتوعية والتسجيل وتحصيل الاشتراكات المقررة من مستفيدي المنظومة وبرامج التدريب الشاملة لتعزيز وزيادة إنتاجية العاملين.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من تصميم واعتماد المرحلة الثانية من مشروع التعاون والدعم الفني بين الهيئة والجايكا بالاعتماد على الدروس المستفادة والخبرات المتراكمة في المجالات الفنية التي انتهى إليها المشروع الحالي، كما أنه من المتوقع أن تعكس أنشطة المرحلة الثانية من المشروع الأولويات والاتجاهات المستقبلية للهيئة، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعمها الكامل وكذلك استراتيجية الحكومة المصرية للإسراع في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الخدمة الصحية ذات الجودة لجميع مواطني جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذا التعاون كان له دور بارز في تعزيز قدرات الهيئة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يستهدف مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ويعد أحد المحاور الأساسية التي أسهمت في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبها، أكدت الجايكا، على التزامها المستمر بتقديم الدعم الفني لتطوير وتوسيع نطاق خدمات التأمين الصحي الشامل في مصر لضمان مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى جميع المواطنين بشكل شامل ومستدام.

كما أضافت أن تعزيز التواصل المجتمعي وحملات التوعية والتسجيل والسداد كانت من الأولويات الرئيسة في المشروع لضمان التشغيل الفعّال للنظام في المستقبل، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل.



ومن جانبه أكد إيوي فوميو، عن سعادته بالاستكمال الناجح لهذا المشروع وعلي التعاون بين الحكومتين اليابانية والمصرية وتطلعه لاستمرار هذا التعاون وتطويره في كافة المجالات، علما بأنه سيتم خلال اليومين تقديم عروض تقديمية من قبل الخبراء حول السياسات ذات الأولوية التي ستعتمدها الهيئة خلال المرحلة الثانية.

بالإضافة إلى استعراض هيكلة المشروع ونقل التقنيات المستفادة من التجربة اليابانية في مجالات الحوكمة والشفافية وبناء القدرات ودمج القطاع الخاص من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة بالإضافة إلى مناقشات متعمقة حول توجهات دعم الإسراع في نشر منظومة التأمين الصحي الشامل علي محافظات الجمهورية.



وشهدت الندوة كلمات افتتاحية من كبار المشاركين، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد إيوي فوميو، سفير اليابان في مصر، والسيد كاتو كين، رئيس مكتب جايكا في مصر، والدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل.



في ختام المؤتمر، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن استراتيجيات التعاون بين مصر واليابان ونتائج هذه المرحلة الاولى تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع الجايكا ومنظمات التعاون الدولي وعلى رأسها البنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية ومنظمة الصحة العالمية من اجل تعزيز وتوسيع التغطية الصحية الشاملة في مصر، مما يساهم في تحقيق رؤية القيادة السياسية والحكومة في توفير التأمين الصحي الشامل بجودة مرتفعة لجميع المصريين دون استثناء.