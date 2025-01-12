نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هل لازم نفس النموذج بامتحانات النقل بكل مادة؟”.. مصدر يجيب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن على توزيع نماذج اختبارات مختلفة للمواد للطالب الواحد داخل اللجان الامتحانية، أنه ليس من الضروري أن يأخد الطالب نفس رقم النموذج فى كل الاختبارات، وتابعت أن الطالب مرتبط برقم جلوسه وليس رقم نموذج الاختبار.

وتواصل اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي، ويؤدى طلاب صفوف النقل امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق، وجهت المديريات التعليمية المدارس بضبط لجان الامتحانات لعقد امتحانات آمنة، مع أهمية توفير الهدوء للطلاب داخل الفصول الامتحانية، حتى يتمكنوا من أداء الاختبارات دون توتر أو قلق، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد حالات تأجيل الامتحانات لمن يتوافر لديه عذر قانونى مثل المرض، أو حال تعذر وصول للطالب إلى لجنة الامتحان فى التوقيت المحدد.

