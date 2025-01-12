نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الأول والثاني الإعدادي الجيزة يشكون من صعوبة اللغة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشتكى طلبة وطالبات والصفين الأول والثاني الإعدادي من صعوبة اختبار مادة اللغة الأنجليزية اليوم فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، بالعام الدراسي الحالي 2024/2025.



وفي ذات السياق، قالت الطالب فرج إبراهيم بالصف الأول الإعدادي، إن اختبار الانجليزي جاء طويل جدا، وبه مرادفات كتير غير معروف ترجمتها ولا نراها بالمنهج.

بينما أوضحت الطالبة مريم ابراهيم، بالصف الثاني الإعدادي، أن سؤال القطعة بامتحان اللغة الانجليزية اليوم، كانت صعبة جدا، وغير مفهومة، بالاضافة إلى صعوبة سؤال المحادثة.

وتواصل اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني على التوالي.

ويؤدى طلاب صفوف النقل امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.

