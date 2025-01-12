السفير خالد راضي: مصر تولي اهتماما بالغا لتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يناير 2025 11:28 صباحاً - أكد السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان أن مصر تولي اهتماما بالغا لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان في كافة المجالات المختلفة بما يلبي طموحات البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقال السفير خالد راضي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة احتفال سلطنة عمان بالذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم - إن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة وزخما كبيرا، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو 2022 وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو 2023.

ولفت سفير مصر بسلطنة عمان إلى أن البلدين تجمعهما رؤى متطابقة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في ظل تأكيد البلدين على ضرورة انتهاج سبل الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات.

وتطرق السفير خالد راضي إلى زيارة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي الأخيرة إلى سلطنة عمان والتي وصفها بالناجحة، حيث شهدت عقد مشاورات سياسية مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، حيث تم استعراض مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الزيارة شهدت كذلك مشاركة الوزير في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني الذي عُقد في العاصمة مسقط، لتأكيد أهمية توطيد العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم الاستثمارات بين البلدين.

وأبرز حرص البلدين على ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات البينية وترويج الصادرات بينهما، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.

من جانب آخر، نوه السفير خالد راضي بأن سلطنة عمان تحل هذا العام ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين في المجال الثقافي، ويفتح الباب للتبادل المعرفي والفكري بين الجانبين.

وهنأ سفير مصر، سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، لافتا إلى أن السلطنة تشهد نموا في كافة المجالات خلال الفترات الأخيرة، فضلا عن علاقاتها المتميزة على المستويات السياسية والاقتصادية مع دول العالم.

وذكر أن سلطنة عُمان تشهد تحولات اقتصادية طموحة تركز على الانتقال نحو اقتصاد يبنى على المعرفة وتحقيق رؤية المجتمع الرقمي التي تغطي مختلف المجالات.